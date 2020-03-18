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    Главная / Торги / закупка бытовой техники

    закупка бытовой техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050891Дата и время окончания срока приема заявок закупка бытовой техникиТюменская областьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050891

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка бытовой техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет_стоимости.xlsx

    Договор_поставки_и_Приложения.rar

    Приложение_№1_заявка.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-66

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Mokryak@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мокряк Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка бытовой техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 08:00 GMT +318.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050891Дата и время окончания срока приема заявок закупка бытовой техникиТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050891Дата и время вскрытия заявок закупка бытовой техникиТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2020 08:0019.06.2020 08:0019.06.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050891Подведение итогов не позднее закупка бытовой техникиТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.202019.06.2020 08:0019.06.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050891Подведение итогов не позднее закупка бытовой техникиТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бытовой техники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тех.документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех.документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата 100% в течение 60 кал.дней по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    26.40.99.000

    Услуги по производству бытовой электронной техники отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термос 1л Арктика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Пылесос аккумуляторный Makita BVC350Z"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Телевизор Samsung UE50NU7097U"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Кронштейн для ТВ фиксированный Resonans PWH23"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Пурифайер Smixx SFP300C-UF белый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Фильтр для очистки воды Люкс Гейзер,трехступенчатый с отдельным краном для жеск. Воды"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Чайник BOSCH TWK7403 1,7 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Шейкер возвратно-поступательный LOIP LS-120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Промышленный увлажнитель воздуха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Деионизатор воды "ДВ-10""

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Баня водяная LOIP LB-160 (ЛАБ-ТБ-6), 6-и местная, 13 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Баня водяная LOIP LB-160 (ЛАБ-ТБ-6), 6-и местная, 13 лВодяная баня LAUDA Aqualine AL 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Баня лабораторная  ЛБ 62-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Вентилятор Redmond RAF-5005S SkyFan"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Вентилятор напольный VITEK VT-1922 CH"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Кипятильник наливной  Convito WB-10А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Кипятильник наливной  Convito WB-10А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Кипятильник наливной  Convito WB-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Кофемашина Bosch Кофеварка VeroCafe LattePro TES51523RW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Кофемашина DeLonghi ETAM 29.510.В черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Куллер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Ларь морозильный Polair DF150SC-S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Машина стиральная Hotpoint-Ariston WMF 7080B CIS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Машина стиральная Zanussi ZWQ 61226WI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Машина стиральная Zanussi ZWQ 61226WI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Машина стиральная Zanussi ZWQ 61226WI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Машина стиральная Zanussi ZWQ 61226WI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Машина стиральная автомат 6 кг "INDESIT" IWD"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Машина стиральная автомат 6 кг "INDESIT" IWD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Овощерезка "Robot Coupe CL-30""

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Парогенератор Bosch TDS 38311 RU"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Печь микроволновая Samsung ME 83 KRW-3/BW Объем 23 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Печь микроволновая Samsung ME 83 KRW-3/BW Объем 23 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Печь микроволновая Samsung ME 83 KRW-3/BW Объем 23 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Печь микроволновая Samsung ME 83 KRW-3/BW Объем 23 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Пурифайер Ecotronic V-42R4L black"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Пурифайер Ecotronic V-42R4L black"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Пылесос SAMSUNG SC 8851"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Пылесос LG Kompressor VC73180NNTO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Пылесос LG Kompressor VC73180NNTO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Пылесос LG Kompressor VC73180NNTO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Пылесос LG Kompressor VC73180NNTO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Пылесос SAMSUNG SC 8835 (VCC 8835 V 37/XEV)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Телевизор Samsung UE50NU7450U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Телевизор LCD LG 50LB653V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Телевизор LED SAMSUNG UE32N5300A черный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Телевизор LED 24" Samsung UE24H4080 HD"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Телевизор SAMSUNG UE 32 N5000AU XRU LED"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Телевизор SAMSUNG UE 32 N5000AU XRU LED"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Телевизор ЖК Sony KDL-32V5610"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Телевизор ЖК Sony KDL-32V5610"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Термопот Supra TPS-3016"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Утюг Bosch TDA 5680"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Утюг Tefal FV5549EO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Утюг Tefal FV5549EO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Холодильник Bosch KGV39Y37 2-х камерный V камеры=91л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Холодильник INDESIT DF5200 W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Холодильник NORDFROST ДХ 403 012, однокамерный, белый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Холодильник Воsch KGV 36 VW21R"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Холодильник однокамерный Саратов 452 (КШ-120) серый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Кофемашина Bosch Кофеварка VeroCafe LattePro TES51523RW"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Куллер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Пылесос SAMSUNG SC 8835 (VCC 8835 V 37/XEV)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Холодильник однокамерный Саратов 452 (КШ-120) серый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Чайник BOSH 1,7 Л, TWK 8611"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Блендер Braun MQ 735"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Кофемашина JURA E6 Platin"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Мясорубка Hurakan HKN-12N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Печь микроволновая СВЧ Hurakan HKN-WP900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Чайник BOSH 1,7 Л, TWK 8611"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Шкаф-витрина холодильная Vestfrost Solutions FKG 371"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Электрокипятильник Hendi 211403 с двойными стенками на 9 л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Чайник BOSH 1,7 Л, TWK 8611"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Чайник BOSH 1,7 Л, TWK 8611"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Чайник BOSH 1,7 Л, TWK 8611"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Чайник BOSH 1,7 Л, TWK 8611"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Чайник электрический Redmond Skykettle M173S-E Умный чайник"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Чайник электрический Redmond Skykettle M173S-E Умный чайник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Чайник электрический Redmond Skykettle M173S-E Умный чайник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Чайник электрический Redmond Skykettle M173S-E Умный чайник"

    Кол-во: 2

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