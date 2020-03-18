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Номер извещения
ГП050891
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка бытовой техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-51-66
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
Yuliya.Mokryak@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мокряк Юлия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бытовой техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 08:00 GMT +318.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050891Дата и время окончания срока приема заявок закупка бытовой техникиТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050891Дата и время вскрытия заявок закупка бытовой техникиТюменская область
Подведение итогов не позднее
19.06.2020 08:0019.06.2020 08:0019.06.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050891Подведение итогов не позднее закупка бытовой техникиТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бытовой техники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тех.документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тех.документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
26.40.99.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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