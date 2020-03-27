Наименование процедуры Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи ангара для сельскохозяйственных машин, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, в районе п. Аксарайский, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Астраханская область, Красноярский район, в 6200 м. по направлению на северо-запад от почты с. Сеитовка и 3880 м. на юго-запад от п. Аксарайский.

Номер извещения ГП050885

Способ реализации

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Предмет договора Ангар для сельскохозяйственных машин площадью 290,1 кв.м. (кадастровый номер 30:06:010206:3112) Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, в 6200 м. по направлению на северо-запад от почты с. Сеитовка и 3880 м. на юго-запад от п. Аксарайский.

Начальная цена 240000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 12000.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок