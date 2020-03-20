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    Главная / Торги / Оказание услуг по уборке внутренних помещений

    Оказание услуг по уборке внутренних помещений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 08:5920.03.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937139Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по уборке внутренних помещенийКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008937139

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по уборке внутренних помещений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_подведения_итогов_запрос_предложений_несколько_участников.doc

    Документация 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1

    Контактный телефон

    +7 922 964-75-62

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    n.fofanova@gpgrkirov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фофанова Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по уборке внутренних помещений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 08:59 GMT +320.03.2020 08:5920.03.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937139Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по уборке внутренних помещенийКиров

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 09:0020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008937139Дата и время вскрытия заявок Услуги по уборке внутренних помещенийКиров

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2020 16:0024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937139Подведение итогов не позднее Услуги по уборке внутренних помещенийКиров

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937139Подведение итогов не позднее Услуги по уборке внутренних помещенийКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по уборке внутренних помещений

    Начальная цена

    541 728,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1

    Классификатор ОКПД2

    74

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    74

    Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611640/name/5e7a1017b928b5.47153525

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная научная и техническая прочая"

    Кол-во:

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