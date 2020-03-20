www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008937139
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке внутренних помещений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,
Почтовый адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1
Контактный телефон
+7 922 964-75-62
Факс
{}
Адрес электронной почты
n.fofanova@gpgrkirov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фофанова Наталья Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по уборке внутренних помещений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 08:59 GMT +320.03.2020 08:5920.03.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937139Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по уборке внутренних помещенийКиров
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 09:0020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008937139Дата и время вскрытия заявок Услуги по уборке внутренних помещенийКиров
Подведение итогов не позднее
24.03.2020 16:0024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937139Подведение итогов не позднее Услуги по уборке внутренних помещенийКиров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по уборке внутренних помещений
Начальная цена
541 728,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
Адрес местонахождения
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1
74
74
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.