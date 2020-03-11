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    Главная / Торги / Конкурентный отбор на поставку подшипников на 2 квартал 2020 года для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Конкурентный отбор на поставку подшипников на 2 квартал 2020 года для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936747Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников на 2 квартал 2020ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008936747

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор на поставку подшипников на 2 квартал 2020 года для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    протокол_выбор_Подшипники.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иващенко Вероника Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка подшипников на 2 квартал 2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 16:00 GMT +311.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936747Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников на 2 квартал 2020Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 16:0027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936747Подведение итогов не позднее Поставка подшипников на 2 квартал 2020Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936747Подведение итогов не позднее Поставка подшипников на 2 квартал 2020Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подшипников на 2 квартал 2020

    Начальная цена

    169 512,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    28.1

    Машины и оборудование общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    28.1

    Производство машин и оборудования общего назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/622061/name/5e8f3a2d780ea8.10101367

    09.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник 6206 2Z"

    Кол-во: 41

    "Позиция 2"

    "Подшипник 180317"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Подшипник 2318"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Подшипник 180313"

    Кол-во: 13

    "Позиция 5"

    "Подшипник 30211"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Подшипник 3056205"

    Кол-во: 89

    "Позиция 7"

    "Подшипник 3056206"

    Кол-во: 91

    "Позиция 8"

    "Подшипник 46318"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Подшипник 7306"

    Кол-во: 18

    "Позиция 10"

    "Подшипник 7309"

    Кол-во: 23

    "Позиция 11"

    "Подшипник 6309"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Подшипник 180306"

    Кол-во: 107

    "Позиция 13"

    "Подшипник 180311"

    Кол-во: 75

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