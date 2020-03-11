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Номер извещения
32008936747
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на поставку подшипников на 2 квартал 2020 года для нужд ООО "РВК-Воронеж"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Вероника Андреевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Поставка подшипников на 2 квартал 2020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 16:00 GMT +311.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936747Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников на 2 квартал 2020Воронеж
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 16:0027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936747Подведение итогов не позднее Поставка подшипников на 2 квартал 2020Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подшипников на 2 квартал 2020
Начальная цена
169 512,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
28.1
28.1
Документация лота
Кол-во: 41
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 13
Кол-во: 3
Кол-во: 89
Кол-во: 91
Кол-во: 12
Кол-во: 18
Кол-во: 23
Кол-во: 50
Кол-во: 107
Кол-во: 75
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