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    Главная / Торги / Услуги по организации деловых поездок (бронирование билетов, гостиниц, транспортного обслуживания и т.п.)

    Услуги по организации деловых поездок (бронирование билетов, гостиниц, транспортного обслуживания и т.п.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937004Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по организации деловых поездок (бронирование билетов, гостиниц, транспортного обслуживания и т.п.)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008937004

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по организации деловых поездок (бронирование билетов, гостиниц, транспортного обслуживания и т.п.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_рассмотрения_и_оценки_заявок_на_сайт.doc

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-97-39

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федяева Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по организации деловых поездок (бронирование билетов, гостиниц, транспортного обслуживания и т.п.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 08:00 GMT +312.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937004Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по организации деловых поездок (бронирование билетов, гостиниц, транспортного обслуживания и т.п.)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 08:0012.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008937004Дата и время вскрытия заявок Услуги по организации деловых поездок (бронирование билетов, гостиниц, транспортного обслуживания и т.п.)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    26.03.2020 15:3026.03.2020 15:3026.03.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937004Подведение итогов не позднее Услуги по организации деловых поездок (бронирование билетов, гостиниц, транспортного обслуживания и т.п.)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 15:3026.03.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937004Подведение итогов не позднее Услуги по организации деловых поездок (бронирование билетов, гостиниц, транспортного обслуживания и т.п.)443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по организации деловых поездок (бронирование билетов, гостиниц, транспортного обслуживания и т.п.)

    Начальная цена

    65 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 250 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    3 250 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    79.12.11.000

    Услуги туроператоров по организации и составлению туров

    Классификатор ОКВЭД2

    79.90

    Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608044/name/5e7474517cfe07.51645228

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по организации деловых поездок (бронирование билетов, гостиниц, транспортного обслуживания и т.п.)"

    Кол-во: 1

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