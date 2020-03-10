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Номер извещения
32008936714
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 14:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Почтовый адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Контактный телефон
+7 846 276-26-00 доб. 4321
Факс
+7 35352 6-42-74
Адрес электронной почты
GGafiyatullina@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гафиятуллина Г. И.
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936714Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача» Самара
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 11:0010.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008936714Дата и время вскрытия заявок «Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача» Самара
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 15:0010.04.2020 15:0010.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936714Подведение итогов не позднее «Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача» Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача»
Начальная цена
3 268 730,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
80.10.12
80.10
Документация лота
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