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    Главная / Торги / Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача

    Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936714Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача» СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008936714

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ТК_13.2.pdf

    Документация о закупке

    Приложение к документации

    Извещение

    Проект договора

    Формы для заполнения

    Протокол_ТК.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Юридический адрес

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Почтовый адрес

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Контактный телефон

    +7 846 276-26-00 доб. 4321

    Факс

    +7 35352 6-42-74

    Адрес электронной почты

    GGafiyatullina@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гафиятуллина Г. И.

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936714Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача» Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 11:0010.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008936714Дата и время вскрытия заявок «Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача» Самара

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 15:0010.04.2020 15:0010.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936714Подведение итогов не позднее «Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача» Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 15:0010.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936714Подведение итогов не позднее «Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача» Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Оказание услуг охраны объектов АО «Оренбургнефтеотдача»

    Начальная цена

    3 268 730,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Оренбургнефтеотдача»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Адрес местонахождения

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/605912/name/5e722750942b87.47173099

    18.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599902/name/5e6b5d20957e35.25422979

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во:

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