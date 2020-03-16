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Номер извещения
32008936643
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка мебели металлической в количестве 112 шт. Соответствие ТР ТС 025/2012 О принятии технического регламента таможенного союза "О безопасности мебельной продукции"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-52-74
Факс
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аристова А А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
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Закупка мебели металлической в количестве 112 шт. Соответствие ТР ТС 025/2012 О принятии технического регламента таможенного союза "О безопасности мебельной продукции"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936643Подведение итогов не позднее Закупка мебели металлической в количестве 112 шт. Соответствие ТР ТС 025/2012 О принятии технического регламента таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка мебели металлической в количестве 112 шт. Соответствие ТР ТС 025/2012 О принятии технического регламента таможенного союза "О безопасности мебельной продукции"
Начальная цена
846 384,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара производится Поставщиком по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
31.01.11.121
31.01
Документация лота
Кол-во: 112.00000
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