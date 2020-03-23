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Номер извещения
ГП050874
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
3.6 «Временное водоснабжение и водоотведение строительного городка» в рамках реализации проекта «Федеральный многофункциональный спортивно-тренировочный центр пос. Парамоново, Московская область. 1 этап. Реконструкция международного санно-бобслейного комплекса»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 332-78-85
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
i.sadekov@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Садеков Ильдар Надирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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3.6 «Временное водоснабжение и водоотведение строительного городка» в рамках реализации проекта «Федеральный многофункциональный спортивно-тренировочный центр пос. Парамоново, Московская область. 1 этап. Реконструкция международного санно-бобслейного комплекса»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 15:00 GMT +323.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050874Дата и время окончания срока приема заявок 3.6 «Временное водоснабжение и водоотведение строительного городка» в рамках реализации проекта «Федеральный многофункциональный спортивно-тренировочный центр пос. Парамоново, Московская область. 1 этап. Реконструкция международного санно-бобслейного комплекса»Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 15:0023.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050874Дата и время вскрытия заявок 3.6 «Временное водоснабжение и водоотведение строительного городка» в рамках реализации проекта «Федеральный многофункциональный спортивно-тренировочный центр пос. Парамоново, Московская область. 1 этап. Реконструкция международного санно-бобслейного комплекса»Москва
Подведение итогов не позднее
28.04.2020 15:0028.04.2020 15:0028.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050874Подведение итогов не позднее 3.6 «Временное водоснабжение и водоотведение строительного городка» в рамках реализации проекта «Федеральный многофункциональный спортивно-тренировочный центр пос. Парамоново, Московская область. 1 этап. Реконструкция международного санно-бобслейного комплекса»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
28.04.202028.04.2020 15:0028.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050874Подведение итогов не позднее 3.6 «Временное водоснабжение и водоотведение строительного городка» в рамках реализации проекта «Федеральный многофункциональный спортивно-тренировочный центр пос. Парамоново, Московская область. 1 этап. Реконструкция международного санно-бобслейного комплекса»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
3.6 «Временное водоснабжение и водоотведение строительного городка» в рамках реализации проекта «Федеральный многофункциональный спортивно-тренировочный центр пос. Парамоново, Московская область. 1 этап. Реконструкция международного санно-бобслейного комплекса»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложенной документации. Консультант по вопросам Проектной и Рабочей документации – Каштанкин Сергей Александрович Тел.: +7 (495) 287-18-96 Консультант по вопросам Технического задания Калинин Максим Владимирович Тел.: +7 (495) 984-72-45
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно приложенной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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