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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008938776
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания (кондитерские изделия)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
28.02.2020 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
v.yakubova@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якубова Валентина Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литера Н
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (кондитерские изделия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.03.2020 12:00 GMT +330.03.2020 12:0030.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938776Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (кондитерские изделия)г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литера Н
Дата и время вскрытия заявок
31.03.2020 12:0031.03.2020 12:0031.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008938776Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (кондитерские изделия)г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литера Н
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (кондитерские изделия)
Начальная цена
1 727 489,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса цен) и Проекту договора (Приложение №3 к Извещению о проведении запроса цен)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург Ленинградская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
46.36.1
46.36
Документация лота
Кол-во: 28670
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