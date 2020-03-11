www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008937018
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по остеклованию и полировке заготовок из бериллия ИБПА.742176.001
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Контактный телефон
+7 495 988-21-58 доб. 1465
Факс
{}
Адрес электронной почты
zakupki@npk-spp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королев Олег Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по остеклованию и полировке заготовок из бериллия ИБПА.742176.001
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по остеклованию и полировке заготовок из бериллия ИБПА.742176.001
Начальная цена
2 401 992,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
26.70.21.120
26.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.