Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по остеклованию и полировке заготовок из бериллия ИБПА.742176.001

    Выполнение работ по остеклованию и полировке заготовок из бериллия ИБПА.742176.001

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937018Дата и время окончания срока приема заявок Работы по остеклованию и полировке заготовок из бериллия ИБПА.742176.001г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008937018

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    51ол-2020/8-ОЗПсэ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по остеклованию и полировке заготовок из бериллия ИБПА.742176.001

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Ценовое предложение

    Информационная карта

    Проект договора

    Порядок оценки

    Описание продукции

    Документация

    КД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НПК СПП

    Юридический адрес

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Контактный телефон

    +7 495 988-21-58 доб. 1465

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npk-spp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королев Олег Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по остеклованию и полировке заготовок из бериллия ИБПА.742176.001

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937018Подведение итогов не позднее Работы по остеклованию и полировке заготовок из бериллия ИБПА.742176.001г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по остеклованию и полировке заготовок из бериллия ИБПА.742176.001

    Начальная цена

    2 401 992,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Классификатор ОКПД2

    26.70.21.120

    Линзы, призмы, зеркала и элементы оптические прочие (кроме изготовленных из стекла неоптического) в сборе и не в сборе, кроме предназначенных для камер, проекторов или фотоувеличителей, или фотоуменьшителей

    Классификатор ОКВЭД2

    26.70

    Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования"

    Кол-во: 15

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074956
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593816
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    218 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Попозиционная № ГП237225
    Бумага рулонная для инженерной машины
    Бумага рулонная для инженерной машины
    593814
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить