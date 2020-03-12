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    Главная / Торги / Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»

    Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050879Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050879

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 14:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Договор подряда (по результатам тендера)

    Извещение

    Документация запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 932 848-75-63

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Динер Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050879Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050879Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 14:0013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050879Подведение итогов не позднее Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050879Подведение итогов не позднее Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ВОЛМА-Оренбург», Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, ул. Заводская, 1, каб.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    26.30.5

    Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура

    43.29.11.140

    Работы по противопожарной защите

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    02.09.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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