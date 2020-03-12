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Номер извещения
ГП050879
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 932 848-75-63
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Динер Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050879Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050879Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»Волгоград
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 14:0013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050879Подведение итогов не позднее Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»Волгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по доведению до нормативного состояния АПС и связанных с ней систем на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Оренбург»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ВОЛМА-Оренбург», Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, ул. Заводская, 1, каб.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
26.30.5
43.29.11.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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