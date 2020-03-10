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    Главная / Торги / Поставка бумаги офисной

    Поставка бумаги офисной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги офисной Ставрополь, пр. Кулакова, 1аПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008936842

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бумаги офисной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_(бумага).pdf

    Извещение о закупке

    Техническое задание

    Описание поставляемого товара (Форма 9)

    Коммерческое предложение (Форма 3)

    Проект договора

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ

    Юридический адрес

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Кулакова, 1

    Почтовый адрес

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Кулакова, 1

    Контактный телефон

    +7 8652 95-17-05

    Факс

    +7 8652 95-17-10

    Адрес электронной почты

    serzhantovaie@stavkraygaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сержантова Ирина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Ставрополь, пр. Кулакова, 1а

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги офисной

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936842Подведение итогов не позднее Поставка бумаги офисной Ставрополь, пр. Кулакова, 1а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги офисной

    Начальная цена

    5 313 743,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ

    Адрес местонахождения

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Кулакова, 1

    Классификатор ОКПД2

    17.23

    Принадлежности канцелярские бумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602441/name/5e6f8599a7b8f7.93321847

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 18145.00000

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