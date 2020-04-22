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    Главная / Торги / Поставка бытовой техники

    Поставка бытовой техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2020 11:0022.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936685Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техники Москва, Пречистенка д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008936685

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    065/ДХО-20

    Наименование закупки

    Поставка бытовой техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    28.02.2020 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническая_часть.docx

    4.Форма_7__Ценовое_предложение.xls

    Договор_быт.техн._бизнес.docx

    1.Документация_065-ДХО-Бытовая_техника_продление_-_4.docx

    1.158-2-2020-ДХО_от_28.04.2020.docx

    2.Приложение_№_1_ЗКЭ_065_ДХО.docx

    3._Голосование_28.4.2020.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06 доб. 3776

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Пречистенка д.20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бытовой техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2020 11:00 GMT +322.04.2020 11:0022.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936685Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техники Москва, Пречистенка д.20

    Дата и время вскрытия заявок

    23.04.2020 10:0023.04.2020 10:0023.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008936685Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовой техники Москва, Пречистенка д.20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.04.202028.04.2020 10:0028.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936685Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техники Москва, Пречистенка д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой техники

    Начальная цена

    1 945 912,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    27.51

    Приборы бытовые электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    27.51

    Производство бытовых электрических приборов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/637233/name/5ea843ef344f91.13974441

    28.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/637234/name/5ea843f6c77a77.11881793

    28.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/637235/name/5ea843fbafe1e7.01661859

    28.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка бытовой техники"

    Кол-во: 57.00000

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    Прием заявок:
    17.05.2021 15:00(GMT+03:00)
    370 141
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
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