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    Главная / Торги / Поставка ксенона

    Поставка ксенона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050873Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ксенонаКоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050873

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ксенона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен

    Дата публикации

    28.02.2020 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект договора

    Выписка_из_протокола_№12-2_Ксенон_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-63-39

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    liliya.gorodetskaya@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Лилия Юнисовна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ксенона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050873Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ксенонаКоролев

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 10:0006.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050873Дата и время вскрытия заявок Поставка ксенонаКоролев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050873Подведение итогов не позднее Поставка ксенонаКоролев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ксенона

    Начальная цена

    44 092 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    20.11.11.134

    Ксенон

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    28.02.2020

    Проект договора

    28.02.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/596699/name/5e68b9faa0b976.22542545

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ксенон"

    Кол-во: 30000

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    Прием заявок до:
    04.02.2020 10:00(GMT+03:00)
    79 750 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    30.01.2020 г., 13:00
    Дата аукциона:
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