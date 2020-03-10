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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003109
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оборудование для столовой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4657
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
a.batrakov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Батраков Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование для столовой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 14:30 GMT +310.03.2020 14:3010.03.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003109Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для столовойМосква
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 13:0027.03.2020 13:0027.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003109Подведение итогов не позднее Оборудование для столовойМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование для столовой
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
25.99.1
22.29.2
25.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
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