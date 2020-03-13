www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008936829
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 14:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394052, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ОСТРОГОЖСКАЯ, 107,
Почтовый адрес
394052, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ОСТРОГОЖСКАЯ, 107
Контактный телефон
+7 473 272-76-21 доб. 390
Факс
+7 473 272-76-19
Адрес электронной почты
info@turbonasos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чайкина Алевтина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление комплектующих
Начальная цена
939 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
160 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
394052, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 107Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТУРБОНАСОС
Все закупки и тендеры АО ТУРБОНАСОС
Адрес местонахождения
394052, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ОСТРОГОЖСКАЯ, 107,
394052, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ОСТРОГОЖСКАЯ, 107
25.99.29.190
25.99.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 160.00000
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