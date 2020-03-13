Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Изготовление комплектующих

    Изготовление комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936829Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление комплектующих ВоронежПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008936829

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 14:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к участникам закупки и документам (Пр 2)

    Извещение о проведени ЗК у s МСП

    Форма договора

    Приложение 4 Заявка + Предложение

    Приложение 3 Декларация СМП

    Форма ценового предложения

    Спецификация

    Приложение_№_4_к_договору

    Приложения к ТЗ №332-010-20 (8 шт.)

    ТЗ №332-010-20

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУРБОНАСОС
    Все закупки и тендеры АО ТУРБОНАСОС

    Юридический адрес

    394052, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ОСТРОГОЖСКАЯ, 107,

    Почтовый адрес

    394052, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ОСТРОГОЖСКАЯ, 107

    Контактный телефон

    +7 473 272-76-21 доб. 390

    Факс

    +7 473 272-76-19

    Адрес электронной почты

    info@turbonasos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чайкина Алевтина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936829Подведение итогов не позднее Изготовление комплектующих Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление комплектующих

    Начальная цена

    939 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    160 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    394052, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 107Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТУРБОНАСОС
    Все закупки и тендеры АО ТУРБОНАСОС

    Адрес местонахождения

    394052, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ОСТРОГОЖСКАЯ, 107,

    394052, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ОСТРОГОЖСКАЯ, 107

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99.2

    Производство прочих металлических изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих металлических изделий"

    Кол-во: 160.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211074643
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    592390
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 43924,63 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    8 784 927
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211073586
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    592365
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    732 077
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013833
    Поставка оборудования и материалов для строительства объекта «Омский НПЗ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка оборудования и материалов для строительства объекта «Омский НПЗ» для нужд ООО «ГСП-2»
    591698
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211064158
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия ЗИП-Г
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия ЗИП-Г
    591110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    226 041
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211063850
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    591068
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    950 891
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211063365
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    591009
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    512 337
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Конкурентный отбор (АКР) № 32211054077
    Поставка контейнеров стандарта «Атлас»
    Поставка контейнеров стандарта «Атлас»
    589499
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (АКР)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    102 666
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП904133
    Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский»
    Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК...
    222362
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2019 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить