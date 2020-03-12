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Номер извещения
ГП050867
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка обтирочных материалов, ветоши
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-51-66
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
Yuliya.Mokryak@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мокряк Юлия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка обтирочных материалов, ветошь
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050867Дата и время окончания срока приема заявок Закупка обтирочных материалов, ветошьТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 14:0012.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050867Дата и время вскрытия заявок Закупка обтирочных материалов, ветошьТюменская область
Подведение итогов не позднее
18.06.2020 13:0018.06.2020 13:0018.06.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050867Подведение итогов не позднее Закупка обтирочных материалов, ветошьТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка обтирочных материалов, ветошь
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тех.документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тех.документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
13.94.20.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
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Кол-во: 420
Кол-во: 30
Кол-во: 90
Кол-во: 4
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Кол-во: 87
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Кол-во: 3
Кол-во: 120
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 50
Кол-во: 24.6
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