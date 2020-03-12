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    Главная / Торги / закупка обтирочных материалов, ветоши

    закупка обтирочных материалов, ветоши

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050867Дата и время окончания срока приема заявок Закупка обтирочных материалов, ветошьТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050867

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка обтирочных материалов, ветоши

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет_стоимости.xlsx

    Договор_поставки_и_Приложения.rar

    Приложение_№1_заявка.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-66

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Mokryak@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мокряк Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка обтирочных материалов, ветошь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050867Дата и время окончания срока приема заявок Закупка обтирочных материалов, ветошьТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 14:0012.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050867Дата и время вскрытия заявок Закупка обтирочных материалов, ветошьТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2020 13:0018.06.2020 13:0018.06.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050867Подведение итогов не позднее Закупка обтирочных материалов, ветошьТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202018.06.2020 13:0018.06.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050867Подведение итогов не позднее Закупка обтирочных материалов, ветошьТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка обтирочных материалов, ветошь

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тех.документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех.документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата 100% по истечении 60 дней по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    13.94.20.110

    Ветошь

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 120

    "Позиция 2"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 120

    "Позиция 4"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 120

    "Позиция 5"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 240

    "Позиция 6"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 240

    "Позиция 7"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 250

    "Позиция 8"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 220

    "Позиция 9"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 220

    "Позиция 10"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 120

    "Позиция 12"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 120

    "Позиция 15"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Полотно хлопчатопрошивное"

    Кол-во: 300

    "Позиция 22"

    "Полотно геотекстильное "Дорнит" 400гр/м2"

    Кол-во: 400

    "Позиция 23"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 420

    "Позиция 24"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 90

    "Позиция 26"

    "Салфетки Sontara® EC (DuPont™) в рулоне"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 60

    "Позиция 28"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 120

    "Позиция 30"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 120

    "Позиция 31"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 120

    "Позиция 32"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 80

    "Позиция 40"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 70

    "Позиция 48"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 80

    "Позиция 54"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 60

    "Позиция 55"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 60

    "Позиция 57"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 120

    "Позиция 58"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 120

    "Позиция 59"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 120

    "Позиция 60"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 36

    "Позиция 61"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 55

    "Позиция 62"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 40

    "Позиция 63"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 50

    "Позиция 64"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 50

    "Позиция 65"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 50

    "Позиция 67"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 60

    "Позиция 68"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 60

    "Позиция 69"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 60

    "Позиция 70"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 50

    "Позиция 71"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 24

    "Позиция 72"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 60

    "Позиция 73"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 60

    "Позиция 74"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 60

    "Позиция 75"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "Ветошь "Светлый трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 650

    "Позиция 77"

    "Ветошь "Цветной трикотаж" 40х60, брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 78

    "Позиция 78"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 87

    "Позиция 79"

    "Салфетки Emtec ECCLWIPESCR влажные (50 шт. в тубе)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Салфетки Emtec ECCLWIPEMULT влажные (50 шт. в тубе)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 81"

    "Салфетки безворсовые Kimwipes"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Ветошь ХПП 75см х 50м"

    Кол-во: 120

    "Позиция 83"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Салфетка "ultra chamois" замша искусственная 43*64см большая в тубе"

    Кол-во: 8

    "Позиция 85"

    "Салфетка БЕЛЫЙ КОТ "ПРЕМИУМ ПЛЮС", 40х40"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 50

    "Позиция 87"

    "Ветошь "Белый трикотаж" 40х60,брикеты по 10кг, 100% хлопок"

    Кол-во: 24.6

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    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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