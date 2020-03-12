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    Главная / Торги / Поставка насосов, согласно спецификации

    Поставка насосов, согласно спецификации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 18:0012.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936345Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса БГ 12-41Б, насоса Г 11-11А, насоса БГ 12-23 АМ1, насоса 50НР 32/2, насоса G25XKSTSFHHB, насоса НАД74М-224/320ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008936345

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    629

    Наименование закупки

    Поставка насосов, согласно спецификации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 14:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    70.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Евгения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насоса БГ 12-41Б, насоса Г 11-11А, насоса БГ 12-23 АМ1, насоса 50НР 32/2, насоса G25XKSTSFHHB, насоса НАД74М-224/320

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 18:00 GMT +312.03.2020 18:0012.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936345Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса БГ 12-41Б, насоса Г 11-11А, насоса БГ 12-23 АМ1, насоса 50НР 32/2, насоса G25XKSTSFHHB, насоса НАД74М-224/320Златоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 06:0013.03.2020 06:0013.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008936345Дата и время вскрытия заявок Поставка насоса БГ 12-41Б, насоса Г 11-11А, насоса БГ 12-23 АМ1, насоса 50НР 32/2, насоса G25XKSTSFHHB, насоса НАД74М-224/320Златоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936345Подведение итогов не позднее Поставка насоса БГ 12-41Б, насоса Г 11-11А, насоса БГ 12-23 АМ1, насоса 50НР 32/2, насоса G25XKSTSFHHB, насоса НАД74М-224/320Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насоса БГ 12-41Б, насоса Г 11-11А, насоса БГ 12-23 АМ1, насоса 50НР 32/2, насоса G25XKSTSFHHB, насоса НАД74М-224/320

    Начальная цена

    2 096 070,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.190

    Насосы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601134/name/5e6efbb4e87088.06253620

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во:

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