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    Главная / Торги / Оказание услуг по доставке грузов морским транспортом.

    Оказание услуг по доставке грузов морским транспортом.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050869Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке грузов морским транспортомг.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050869

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по доставке грузов морским транспортом.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    28.02.2020 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении аукциона

    Документация о закупке

    Документация о закупке

    Техническое задание

    Приложение № 1 к ТЗ

    Договор на Услуги по перевозке грузов морским транспортом (проект)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-89

    Факс

    +7 495 276-29-89

    Адрес электронной почты

    opkp@almaz-anteystroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солодков Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по доставке грузов морским транспортом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050869Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке грузов морским транспортомг.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП050869Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по доставке грузов морским транспортомг.Москва

    Дата и время проведения

    18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП050869Дата и время проведения Оказание услуг по доставке грузов морским транспортомг.Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 09:0020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050869Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке грузов морским транспортомг.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050869Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке грузов морским транспортомг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по доставке грузов морским транспортом

    Начальная цена

    25 630 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    256 300,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    256 300,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 630 условных единиц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Архангельская обл., Приморский район, муниципальное образование «Соловецкое».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    50.4

    Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    50.4

    Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность внутреннего водного грузового транспорта"

    Кол-во: 5630.00000

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    18.02.2021 14:00(GMT+03:00)
    8 254 947
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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