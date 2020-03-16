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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050869
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по доставке грузов морским транспортом.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
28.02.2020 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по доставке грузов морским транспортом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050869Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке грузов морским транспортомг.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП050869Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по доставке грузов морским транспортомг.Москва
Дата и время проведения
18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП050869Дата и время проведения Оказание услуг по доставке грузов морским транспортомг.Москва
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 09:0020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050869Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке грузов морским транспортомг.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по доставке грузов морским транспортом
Начальная цена
25 630 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
256 300,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 630 условных единиц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Архангельская обл., Приморский район, муниципальное образование «Соловецкое».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
50.4
50.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5630.00000
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