Предмет договора

Лиманский мясоперерабатывающий завод, площадью 729,8 кв. м. в составе: 1. Беседка (1550) 2. Весы ВТ 20/12 г/п (1551) 3. Мясоперерабатывающий завод в п.Лиман (1552) 4. Здание мясо - жирового корпуса (бойня) 5. Крючки большие длинные в количестве 15 штук 6. Шкуросъемка с электроталью с фиксацией туш 7. Крючки короткие в количестве 25 штук 8. Универсальный бокс для оглушения КРС и свиней 9. Подъемник для туш (2 шт) 10. Загоны для свиней 11. Плечики (11шт) 12. Весы 13. Обогреватель 14. Бак (2 шт) 15. Чан для спуска крови (2 шт) 16. Мойка для рук 17. Обвалование свиней (шкуросъемник) 18. Стенд с крючками для внутренностей 19. Пила для распиловки туш 20. Стол для инспектирования голов свиней 21. Мойка для внутренностей 22. Центрифуга для мойки 23. Весы на подвесном пути 24. Мойка для рук со стерилизатором (2 шт) 25. Площадка для распиловки туш 26. Перекладина для подъема туш 27. Тележка рабочая (8 штук) 28. Стеллаж (9 штук) 29. Ванна для мойки кишок 30. Мясорубка (волчок) 31. Измельчитель (куттер) со столом 32. Вакуумный наполнитель (шприц) со столом 33. Стол для увязки колбас 34. Варочный чан 35. Камера холодного копчения 36. Коптильно-варочная камера 37. Тележка коптильной камеры (4 шт) 38. Мешалка 39. Камера посола 40. Камера охлаждения готовой продукции 41. Тележка для мяса (2 шт) 42. Холодильник бытовой 43. Мойка кухонная 44. Плита электрическая 45. Шкаф для одежды (8 шт) 46. Стол обеденный 47. Ванна для мойки желудков 48. Универсальный трубопромывочный стенд 49. Ванна для замочки кишок 50. Автоклав для вареных кормов 51. Высоконапорная струйная установка 52. Холодильник 5т контейнерного типа в количестве 2 штук 53. Главный электрический щит 54. Обогреватель настенный (6 шт) 55. Здание очистных сооружений 56. Контейнер из-под оборудования 20т в количестве 3 штук 57. Трансформаторная подстанция 58. Здание проходной 59. Насос холодной воды 60. Шкаф (3 шт) 61. Кресло кожан 62. Стол 63. Сейф 64. Стулья (6 шт) 65. Жалюзи вертикальные (4 шт) 66. Здание склада для шкур 67. Электрощипцы для оглушения свиней 68. Система подвесных путей длинной 50м 69. Стол рабочий (3 шт) 70. Столы разделочные (3 шт) 71. Оборудование для резки костей 72. Шкаф книжный Местонахождение: Астраханская область, Лиманский р-н, п. Лиман, ул. Светлая, 6.