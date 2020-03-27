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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи мясоперерабатывающего завода, расположенного по адресу: Астраханская область, Лиманский р-н, п. Лиман, ул. Светлая, 6, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Астраханская область, Лиманский р-н, п. Лиман, ул. Светлая, 6.
Номер извещения
ГП050861
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
Лиманский мясоперерабатывающий завод, площадью 729,8 кв. м. в составе: 1. Беседка (1550) 2. Весы ВТ 20/12 г/п (1551) 3. Мясоперерабатывающий завод в п.Лиман (1552) 4. Здание мясо - жирового корпуса (бойня) 5. Крючки большие длинные в количестве 15 штук 6. Шкуросъемка с электроталью с фиксацией туш 7. Крючки короткие в количестве 25 штук 8. Универсальный бокс для оглушения КРС и свиней 9. Подъемник для туш (2 шт) 10. Загоны для свиней 11. Плечики (11шт) 12. Весы 13. Обогреватель 14. Бак (2 шт) 15. Чан для спуска крови (2 шт) 16. Мойка для рук 17. Обвалование свиней (шкуросъемник) 18. Стенд с крючками для внутренностей 19. Пила для распиловки туш 20. Стол для инспектирования голов свиней 21. Мойка для внутренностей 22. Центрифуга для мойки 23. Весы на подвесном пути 24. Мойка для рук со стерилизатором (2 шт) 25. Площадка для распиловки туш 26. Перекладина для подъема туш 27. Тележка рабочая (8 штук) 28. Стеллаж (9 штук) 29. Ванна для мойки кишок 30. Мясорубка (волчок) 31. Измельчитель (куттер) со столом 32. Вакуумный наполнитель (шприц) со столом 33. Стол для увязки колбас 34. Варочный чан 35. Камера холодного копчения 36. Коптильно-варочная камера 37. Тележка коптильной камеры (4 шт) 38. Мешалка 39. Камера посола 40. Камера охлаждения готовой продукции 41. Тележка для мяса (2 шт) 42. Холодильник бытовой 43. Мойка кухонная 44. Плита электрическая 45. Шкаф для одежды (8 шт) 46. Стол обеденный 47. Ванна для мойки желудков 48. Универсальный трубопромывочный стенд 49. Ванна для замочки кишок 50. Автоклав для вареных кормов 51. Высоконапорная струйная установка 52. Холодильник 5т контейнерного типа в количестве 2 штук 53. Главный электрический щит 54. Обогреватель настенный (6 шт) 55. Здание очистных сооружений 56. Контейнер из-под оборудования 20т в количестве 3 штук 57. Трансформаторная подстанция 58. Здание проходной 59. Насос холодной воды 60. Шкаф (3 шт) 61. Кресло кожан 62. Стол 63. Сейф 64. Стулья (6 шт) 65. Жалюзи вертикальные (4 шт) 66. Здание склада для шкур 67. Электрощипцы для оглушения свиней 68. Система подвесных путей длинной 50м 69. Стол рабочий (3 шт) 70. Столы разделочные (3 шт) 71. Оборудование для резки костей 72. Шкаф книжный Местонахождение: Астраханская область, Лиманский р-н, п. Лиман, ул. Светлая, 6.
Начальная цена
3564920.4
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
357000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-02-2020 14:07 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2020 18:00
Дата и время проведения
31.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Лиманский мясоперерабатывающий завод, площадью 729,8 кв. м., в составе 72 объектов
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
364900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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