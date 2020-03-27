Наименование процедуры Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Машинно-транспортных мастерских, расположенных по адресу: Астраханская область, р-н Лиманский, с Камышово, в 893 м на северо-восток от с.Камышово и в 2894 м на юго-запад от с.Яр-Базар, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Астраханская область, р-н Лиманский, с Камышово, в 893 м на северо-восток от с. Камышово и в 2894 м на юго-запад от с. Яр-Базар.

Номер извещения ГП050849

Способ реализации

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Предмет договора • Машинно-тракторная мастерская №1, площадью 366 кв.м., кадастровый номер: 30:12:000000:1051; • Мастерская для тракторов № 2, площадью 311,5, кадастровый номер: 30:12:000000:1049; • Гараж №1, площадью 426 кв.м., кадастровый номер: 30:12:000000:1046; • Гараж №2, площадью 757,9 кв.м., кадастровый номер: 30:12:000000:1050; • Кузница, площадью 42,6 кв.м., кадастровый номер: 30:12:000000:1048; • КПП, площадью 11,4 кв.м., кадастровый номер: 30:12:000000:1047. Местонахождение: Астраханская область, р-н Лиманский, с Камышово, в 893 м на северо-восток от с. Камышово и в 2894 м на юго-запад от с. Яр-Базар.

Начальная цена 745044.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 80000.00

Подавать заявки без использования электронной подписи Торги с ЭП

Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок