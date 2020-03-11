www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050852
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен № 36 на право заключения договора на поставку офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.02.2020 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)
Почтовый адрес
141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59
Контактный телефон
+7 495 229-32-07
Факс
+7 495 229-32-07
Адрес электронной почты
O.Gulevich@svo-dutyfree.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гулевич Ольга Витальевна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 11:00 GMT +311.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050852Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»Химки
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 16:0011.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050852Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»
Начальная цена
1 108 088,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)
141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59
17.12.14.111
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.