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    Главная / Торги / Запрос цен № 36 на право заключения договора на поставку офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»

    Запрос цен № 36 на право заключения договора на поставку офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050852Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050852

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    36

    Наименование закупки

    Запрос цен № 36 на право заключения договора на поставку офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 13:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИДФ_ЗЦ_№36_Протокол_рассмотрения_и_сопоставления_заявок_16032020.docx

    Документация запроса цен

    Техническое задание

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
    Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)

    Почтовый адрес

    141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59

    Контактный телефон

    +7 495 229-32-07

    Факс

    +7 495 229-32-07

    Адрес электронной почты

    O.Gulevich@svo-dutyfree.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гулевич Ольга Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 11:00 GMT +311.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050852Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 16:0011.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050852Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050852Подведение итогов не позднее Поставка офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»

    Начальная цена

    1 108 088,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
    Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)

    141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.111

    Бумага типографская

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606886/name/5e73413634dd61.83521299

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка офисной бумаги для нужд АО «Империал Дьюти Фри»"

    Кол-во:

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