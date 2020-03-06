Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"

    Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050855

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 14:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по ОЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Ленгазспецстрой»
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 459-90-00 доб. 5919

    Факс

    +7 812 459-90-00

    Адрес электронной почты

    GaevSV@lgss-spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаев Сергей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 10:0006.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050855Дата и время вскрытия заявок Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 17:0031.03.2020 17:0031.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050855Подведение итогов не позднее Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 17:0031.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050855Подведение итогов не позднее Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Хабаровский край, Хабаровский район, п. Князе-Волконское, СМУ-5.2 ППС № 5 2. Хабаровский край, Нанайский район, п. Нижняя Манома, СМУ-5.1 ППС № 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЛГСС
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блоки фундаментных болтов (закладных) "

    Кол-во: 42

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012069
    Поставка люков для объекта «ДКС (2 очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка люков для объекта «ДКС (2 очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    584325
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013324
    Поставка общестроительных материалов: металлоконструкций для объекта «Причал сухогрузов ХГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка общестроительных материалов: металлоконструкций для объекта «Причал сухогрузов ХГКМ»...
    589725
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013258
    Поставка металлоконструкции закладных изделий для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2»
    Поставка металлоконструкции закладных изделий для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2»
    589364
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Теплосеть
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32110986787
    Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора поставки люков для капитального ремонта, для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год» (2 лота).
    Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего...
    580850
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    693 258
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    Ямал СПГ
    Продажа без объявления цены № ГП124165
    Продажа невостребованного имущества ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Продажа невостребованного имущества ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    572021
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    31.12.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 17:36
    Дата аукциона:
    АОСТНГ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП833329
    Реализация невостребованных МТР (Томск)
    Реализация невостребованных МТР (Томск)
    178676
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.05.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить