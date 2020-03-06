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Номер извещения
ГП050855
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 14:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Контактный телефон
+7 812 459-90-00 доб. 5919
Факс
+7 812 459-90-00
Адрес электронной почты
GaevSV@lgss-spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаев Сергей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 10:0006.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050855Дата и время вскрытия заявок Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 17:0031.03.2020 17:0031.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050855Подведение итогов не позднее Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.202031.03.2020 17:0031.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050855Подведение итогов не позднее Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блоков фундаментных болтов (закладных) на объект строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 - км 874» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» для нужд АО "Ленгазспецстрой"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. Хабаровский край, Хабаровский район, п. Князе-Волконское, СМУ-5.2 ППС № 5 2. Хабаровский край, Нанайский район, п. Нижняя Манома, СМУ-5.1 ППС № 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
25.11.23.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 42
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