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Номер извещения
32008936239
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка № 4/78_2/2020 на право заключения договора на выполнение работ по покраске металлических конструкций здания котельной расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 (978 участок)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60
Факс
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Адрес электронной почты
szzakupki@47.gpte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сырбу Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по покраске металлических конструкций здания котельной расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 (978 участок) 4/78_2/2020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936239Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по покраске металлических конструкций здания котельной расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 (978 участок) 4/78_2/2020Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008936239Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по покраске металлических конструкций здания котельной расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 (978 участок) 4/78_2/2020Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 16:0025.03.2020 16:0025.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936239Подведение итогов не позднее Выполнение работ по покраске металлических конструкций здания котельной расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 (978 участок) 4/78_2/2020Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.03.202025.03.2020 16:0025.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936239Подведение итогов не позднее Выполнение работ по покраске металлических конструкций здания котельной расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 (978 участок) 4/78_2/2020Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по покраске металлических конструкций здания котельной расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 (978 участок) 4/78_2/2020
Начальная цена
89 935,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
43
43
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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