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Наименование процедуры
Аукцион на повышение на право заключение договора купли-продажи имущества: ковер Хешти (шелк, ручная работа), расположенный по адресу:г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д, принадлежащего ООО "Газпром инвест РГК"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д
Номер извещения
ГП050841
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК
Предмет договора
Ковер Хешти (шелк) 375х273, инв. № 00000251. Местонахождение: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д.
Начальная цена
654240.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
65424.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-02-2020 13:50 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.04.2020 18:00
Дата и время проведения
03.04.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Ковер Хешти (шелк) 375х273, инв. № 00000251.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
73324.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д, этаж 4 офис 45-Н часть помещения 39
Контактный телефон
+7 812 336-96-08
Адрес электронной почты
ka.skvortsov@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скворцов Кирилл Не указано
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Скворцов Кирилл Не указано
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ka.skvortsov@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4021
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д, этаж 4 офис 45-Н часть помещения 39
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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