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    Главная / Торги / Отбор организаций для поставки хозяйственных товаров (инвентарь) для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»

    Отбор организаций для поставки хозяйственных товаров (инвентарь) для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937087Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаровг. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 11АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008937087

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организаций для поставки хозяйственных товаров (инвентарь) для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 14:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении ЗП в электронной форме №08-2020ЗП_ЭФ

    Проект договора

    Техническое задание

    Форма коммерческого предложения

    Форма 14 Описание поставляемого товара

    Документация о запросе предложений в электронной форме №08-2020ЗП_ЭФ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Тамбов
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Тамбов

    Юридический адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А

    Почтовый адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А

    Контактный телефон

    +7 4752 71-11-12

    Факс

    Адрес электронной почты

    dl68secr@tamrg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Непушкина Галина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 11А

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937087Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровг. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 11А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Тамбов
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Тамбов

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1462.00000

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