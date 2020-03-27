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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Животноводческого комплекса, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, в 1140м к юго-востоку от с. Черемуха и 5435м к юго-востоку от с. Красный Яр, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Астраханская область, Красноярский район, в 1140м к юго-востоку от с. Черемуха и 5435м к юго-востоку от с. Красный Яр.
Номер извещения
ГП050838
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
Животноводческий комплекс в составе: 1. Бригадный дом, литер Б, площадью 151,9 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1538; 2. КПП 69,8 литер А, площадью 69,8 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1537; 3. Коровник, литер И, площадью 1411 кв.м., кадастровый номер: 30:06:000000:1485; 4. Коровник, литер В, площадью 1630,9 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1527; 5. Склад, литер Н, площадью 63,3 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1546; 6. Силосная траншея (930); 7. Силосная траншея (931); 8. Вертикальные планиров. (980); 9. Обвалование фермы (950); 10. Коровник, литер Г, площадью 1311,4 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1539; 11. Коровник, литер Ж, площадью 1301 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1542; 12. Коровник, литер Е, площадью 1303 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1541; 13. Коровник, литер Д, площадью 1351,8 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1540; 14. Склад, литер М, площадью 63,3 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1545; 15. Коровник, литер К, площадью 1424,3 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1528; 16. Склад, литер Л, площадью 1523 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1544. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, в 1140м к юго-востоку от с. Черемуха и 5435м к юго-востоку от с. Красный Яр.
Начальная цена
802018.8
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
81000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-02-2020 13:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2020 18:00
Дата и время проведения
31.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Животноводческий комплекс в составе: 1. Бригадный дом, литер Б, площадью 151,9 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1538; 2. КПП 69,8 литер А, площадью 69,8 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1537; 3. Коровник, литер И, площадью 1411 кв.м., кадастровый номер: 30:06:000000:1485; 4. Коровник, литер В, площадью 1630,9 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1527; 5. Склад, литер Н, площадью 63,3 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1546; 6. Силосная траншея (930); 7. Силосная траншея (931); 8. Вертикальные планиров. (980); 9. Обвалование фермы (950); 10. Коровник, литер Г, площадью 1311,4 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1539; 11. Коровник, литер Ж, площадью 1301 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1542; 12. Коровник, литер Е, площадью 1303 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1541; 13. Коровник, литер Д, площадью 1351,8 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1540; 14. Склад, литер М, площадью 63,3 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1545; 15. Коровник, литер К, площадью 1424,3 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1528; 16. Склад, литер Л, площадью 1523 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1544.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
88900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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