Наименование процедуры Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Животноводческого комплекса, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, в 1140м к юго-востоку от с. Черемуха и 5435м к юго-востоку от с. Красный Яр, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Астраханская область, Красноярский район, в 1140м к юго-востоку от с. Черемуха и 5435м к юго-востоку от с. Красный Яр.

Номер извещения ГП050838

Способ реализации

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Предмет договора Животноводческий комплекс в составе: 1. Бригадный дом, литер Б, площадью 151,9 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1538; 2. КПП 69,8 литер А, площадью 69,8 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1537; 3. Коровник, литер И, площадью 1411 кв.м., кадастровый номер: 30:06:000000:1485; 4. Коровник, литер В, площадью 1630,9 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1527; 5. Склад, литер Н, площадью 63,3 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1546; 6. Силосная траншея (930); 7. Силосная траншея (931); 8. Вертикальные планиров. (980); 9. Обвалование фермы (950); 10. Коровник, литер Г, площадью 1311,4 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1539; 11. Коровник, литер Ж, площадью 1301 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1542; 12. Коровник, литер Е, площадью 1303 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1541; 13. Коровник, литер Д, площадью 1351,8 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1540; 14. Склад, литер М, площадью 63,3 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1545; 15. Коровник, литер К, площадью 1424,3 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1528; 16. Склад, литер Л, площадью 1523 кв.м., кадастровый номер: 30:06:150101:1544. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, в 1140м к юго-востоку от с. Черемуха и 5435м к юго-востоку от с. Красный Яр.

Начальная цена 802018.8

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 81000.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок