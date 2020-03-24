Открытый квалификационный отбор № КО21-09-21(ФС), проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по проектированию, монтажу и пусконаладочным работам комплексных систем безопасности в помещениях дополнительных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое на территории Тюменской области ЯНАО.