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    Главная / Торги / Поставка ленты латунной ДПРНМ 0,7х20 НД Л63

    Поставка ленты латунной ДПРНМ 0,7х20 НД Л63

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 18:0006.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936068Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленты латунной ДПРНМ 0,7х20 НД Л63ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008936068

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    210

    Наименование закупки

    Поставка ленты латунной ДПРНМ 0,7х20 НД Л63

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 13:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    210.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рамазанова Рита Рахимьяновна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ленты латунной ДПРНМ 0,7х20 НД Л63

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 18:00 GMT +306.03.2020 18:0006.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936068Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленты латунной ДПРНМ 0,7х20 НД Л63Златоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    09.03.2020 06:0009.03.2020 06:0009.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008936068Дата и время вскрытия заявок Поставка ленты латунной ДПРНМ 0,7х20 НД Л63Златоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.03.202009.03.2020 14:0009.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936068Подведение итогов не позднее Поставка ленты латунной ДПРНМ 0,7х20 НД Л63Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ленты латунной ДПРНМ 0,7х20 НД Л63

    Начальная цена

    145 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.2

    Сталь

    Классификатор ОКВЭД2

    27.51

    Производство бытовых электрических приборов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/597686/name/5e69cc28cdfbc0.84860519

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ленты латунной ДПРНМ 0,7х20 НД Л63"

    Кол-во: 300.00000

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