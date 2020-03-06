Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке мясопродукции Заказчика.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик производит оплату оказанных услуг на основании счёта Перевозчика в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Перевозчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонам Акта оказанных услуг и при условии предоставления Перевозчиком документов, указанных в п. 3.1.15. настоящего договора.