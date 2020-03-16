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Номер извещения
ГП050823
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 13:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
Контактный телефон
+7 3452 28-55-29
Факс
--
Адрес электронной почты
Nadezhda.Zarubina@utair.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зарубина Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050823Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».Сургут
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 16:0016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050823Дата и время вскрытия заявок «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».Сургут
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 11:0031.03.2020 11:0031.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050823Подведение итогов не позднее «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».Сургут
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Адрес местонахождения
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
49.39.11
Документация лота
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