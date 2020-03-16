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    Главная / Торги / «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».

    «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050823Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050823

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 13:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 28-55-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Zarubina@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарубина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050823Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 16:0016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050823Дата и время вскрытия заявок «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».Сургут

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 11:0031.03.2020 11:0031.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050823Подведение итогов не позднее «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».Сургут

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 11:0031.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050823Подведение итогов не позднее «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    49.39.11

    Услуги по регулярным перевозкам пассажиров сухопутным транспортом в междугородном и международном сообщениях, кроме железнодорожного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Анкета контрагента

    28.02.2020

    График движения

    28.02.2020

    Декларация участника закупки

    28.02.2020

    Уведомление

    28.02.2020

    Техническое задание

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» г. Уфа»."

    Кол-во:

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