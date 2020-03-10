Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Отбор подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Распределительный газопровод к модульной водогрейной котельной, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Соузгинское сельское поселение, с. Соузга» (код стройки 1314-3637/04)

    Отбор подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Распределительный газопровод к модульной водогрейной котельной, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Соузгинское сельское поселение, с. Соузга» (код стройки 1314-3637/04)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936099Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Распределительный газопровод к модульной водогрейной котельной, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Соузгинское сельское поселение, с. Соузга» г. ТомскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008936099

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЭЗП-12/2020

    Наименование закупки

    Отбор подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Распределительный газопровод к модульной водогрейной котельной, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Соузгинское сельское поселение, с. Соузга» (код стройки 1314-3637/04)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение и Документация

    Приложение 3

    Приложение 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    +7 3822 90-22-40

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    shelepnevags@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Душкина Маргарита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Томск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Распределительный газопровод к модульной водогрейной котельной, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Соузгинское сельское поселение, с. Соузга»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936099Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Распределительный газопровод к модульной водогрейной котельной, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Соузгинское сельское поселение, с. Соузга» г. Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Распределительный газопровод к модульной водогрейной котельной, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Соузгинское сельское поселение, с. Соузга»

    Начальная цена

    502 831,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.130

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП011242
    Выполнение работ по реконструкции магистрального газопровода на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (в границах зоны ответственности Вуктыльского ПУ МГ) (Этап 3) для нужд АО «Газстройпром»
    Выполнение работ по реконструкции магистрального газопровода на участке...
    579414
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    331 938 350
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Маркетинговые исследования № 32110992958
    Определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Кемеровской области-Кузбассе
    Определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству...
    581419
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 793726,67 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    47 623 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    АО ОМСКОБЛГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211050400
    Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов на территории Павлоградского, Русско-Полянского, Таврического, Шербакульского муниципальных районов Омской области
    Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов на территории...
    588916
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    4 869 850
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ОМСКОБЛГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211047565
    Выполнение работ строительно-монтажных по строительству газопроводов на территории Любинского, Марьяновского, Москаленского муниципальных районов Омской области
    Выполнение работ строительно-монтажных по строительству газопроводов на территории Любинского,...
    588419
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    26 243 078
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    АО ОМСКОБЛГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211047260
    Выполнение работ строительно-монтажных по строительству газопроводов на территории Крутинского, Тюкалинского муниципальных районов Омской области
    Выполнение работ строительно-монтажных по строительству газопроводов на территории...
    588372
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    2 029 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    АО ОМСКОБЛГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211046620
    Выполнение работ строительно-монтажных по строительству газопроводов на территории Горьковского, Калачинского, Кормиловского, Оконешниковского муниципальных районов Омской области.
    Выполнение работ строительно-монтажных по строительству газопроводов на территории...
    588254
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    21 576 139
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211033063
    Выполнение работ строительно-монтажных газопровода
    Выполнение работ строительно-монтажных газопровода
    585909
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    1 131 979
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Конкурентный отбор № 32211064991
    Выполнение строительно - монтажных работ по технологическому присоединению газопроводов до границ земельных участков 1, 2, 3 категории на объектах в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы
    Выполнение строительно - монтажных работ по технологическому присоединению газопроводов до...
    591245
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    6 006 819
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить