Отбор подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Распределительный газопровод к модульной водогрейной котельной, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Соузгинское сельское поселение, с. Соузга» (код стройки 1314-3637/04)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008936099 Уникальный номер закупки Номер закупки ЭЗП-12/2020 Наименование закупки Отбор подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Распределительный газопровод к модульной водогрейной котельной, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Соузгинское сельское поселение, с. Соузга» (код стройки 1314-3637/04) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК Юридический адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А, Почтовый адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А Контактный телефон +7 3822 90-22-40 Факс +7 3822 90-26-01 Адрес электронной почты shelepnevags@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Душкина Маргарита Сергеевна Место рассмотрения предложений г. Томск Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

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