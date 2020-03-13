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    Главная / Торги / Поставка бытовых газовых баллонов

    Поставка бытовых газовых баллонов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936055Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение газовых бытовых баллоновОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008936055

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    011-ЗП/28.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка бытовых газовых баллонов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 13:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подвдедения_итогов.pdf

    Извещение о запросе предложений

    Проект договора

    Форма коммерческого предложения

    Техническое задание

    Документация о запросе предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Оренбург
    Все закупки и тендеры ГЭС Оренбург

    Юридический адрес

    460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2

    Почтовый адрес

    460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2

    Контактный телефон

    +7 3532 99-14-33

    Факс

    +7 3532 99-14-33

    Адрес электронной почты

    i.arhipova@ges-orenburg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шендриков Владимир Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение газовых бытовых баллонов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936055Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение газовых бытовых баллоновОренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008936055Дата и время вскрытия заявок Приобретение газовых бытовых баллоновОренбург

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936055Подведение итогов не позднее Приобретение газовых бытовых баллоновОренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936055Подведение итогов не позднее Приобретение газовых бытовых баллоновОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение газовых бытовых баллонов

    Начальная цена

    1 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Оренбург»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС Оренбург
    Все закупки и тендеры ГЭС Оренбург

    Адрес местонахождения

    460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2

    Классификатор ОКПД2

    46.69.19.190

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.9

    Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604638/name/5e719fe863a417.56195468

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения"

    Кол-во: 1.00000

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