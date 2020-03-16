Приобретение расходных материалов для секвенирования на секвенаторе в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиалов

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008936545 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Приобретение расходных материалов для секвенирования на секвенаторе в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиалов Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) Юридический адрес 420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СЕЧЕНОВА, ДОМ 13А, Почтовый адрес 420061, РТ, г. Казань ул. Сеченова, д.13,а Контактный телефон +7 843 221-79-77 Факс -- Адрес электронной почты tatarstan.fbu@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Фаттахов Ильнар Мударисович Место рассмотрения предложений г.Казань, ул.Сеченова, д.13 А Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан) Ключевые слова:

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