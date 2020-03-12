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    Главная / Торги / Поставка и монтаж противопожарных штор (с пределом огнестойкости 60 минут) для нужд производственной площадки ВОЛМА-Оренбург

    Поставка и монтаж противопожарных штор (с пределом огнестойкости 60 минут) для нужд производственной площадки ВОЛМА-Оренбург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050821Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж противопожарных штор (с пределом огнестойкости 60 минут) для нужд производственной площадки ВОЛМА-ОренбургВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050821

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и монтаж противопожарных штор (с пределом огнестойкости 60 минут) для нужд производственной площадки ВОЛМА-Оренбург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 13:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Извещение

    Типовой договор поставки ТМЦ (по результатам тендера) 07.2018

    Документация запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 932 848-75-63

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Динер Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и монтаж противопожарных штор (с пределом огнестойкости 60 минут) для нужд производственной площадки ВОЛМА-Оренбург

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050821Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж противопожарных штор (с пределом огнестойкости 60 минут) для нужд производственной площадки ВОЛМА-ОренбургВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050821Дата и время вскрытия заявок Поставка и монтаж противопожарных штор (с пределом огнестойкости 60 минут) для нужд производственной площадки ВОЛМА-ОренбургВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050821Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж противопожарных штор (с пределом огнестойкости 60 минут) для нужд производственной площадки ВОЛМА-ОренбургВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050821Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж противопожарных штор (с пределом огнестойкости 60 минут) для нужд производственной площадки ВОЛМА-ОренбургВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и монтаж противопожарных штор (с пределом огнестойкости 60 минут) для нужд производственной площадки ВОЛМА-Оренбург

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ВОЛМА-Оренбург», Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, ул. Заводская, 1, каб.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.120

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка и монтаж противопожарных штор (с пределом огнестойкости 60 минут) для нужд производственной площадки ВОЛМА-Оренбург."

    Кол-во: 8

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