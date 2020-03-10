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    Главная / Торги / Оказание услуг по уборке служебных и административно-бытовых помещений АО Златмаш

    Оказание услуг по уборке служебных и административно-бытовых помещений АО Златмаш

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 18:0010.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935909Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на уборку служебных и административно-бытовых помещений АО "Златмаш"ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008935909

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1803

    Наименование закупки

    Оказание услуг по уборке служебных и административно-бытовых помещений АО Златмаш

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    1803.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Власкина Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг на уборку служебных и административно-бытовых помещений АО "Златмаш"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 18:00 GMT +310.03.2020 18:0010.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935909Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на уборку служебных и административно-бытовых помещений АО "Златмаш"Златоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 06:0011.03.2020 06:0011.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935909Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на уборку служебных и административно-бытовых помещений АО "Златмаш"Златоуст

    Подведение итогов не позднее

    11.03.2020 14:0011.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935909Подведение итогов не позднее Оказание услуг на уборку служебных и административно-бытовых помещений АО "Златмаш"Златоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935909Подведение итогов не позднее Оказание услуг на уборку служебных и административно-бытовых помещений АО "Златмаш"Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг на уборку служебных и административно-бытовых помещений АО "Златмаш"

    Начальная цена

    2 295 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    81.21.10.000

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    81.21

    Деятельность по общей уборке зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/597683/name/5e69cb35253463.13003127

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во:

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