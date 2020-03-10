www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008935909
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке служебных и административно-бытовых помещений АО Златмаш
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts26@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власкина Наталья Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг на уборку служебных и административно-бытовых помещений АО "Златмаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 18:00 GMT +310.03.2020 18:0010.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935909Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на уборку служебных и административно-бытовых помещений АО "Златмаш"Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 06:0011.03.2020 06:0011.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935909Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на уборку служебных и административно-бытовых помещений АО "Златмаш"Златоуст
Подведение итогов не позднее
11.03.2020 14:0011.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935909Подведение итогов не позднее Оказание услуг на уборку служебных и административно-бытовых помещений АО "Златмаш"Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг на уборку служебных и административно-бытовых помещений АО "Златмаш"
Начальная цена
2 295 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
81.21.10.000
81.21
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.