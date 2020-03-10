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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров и канцелярских принадлежностей

    Поставка канцелярских товаров и канцелярских принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938581Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и канцелярских принадлежностейВологдаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008938581

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров и канцелярских принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора 326603

    Извещение 326603

    Техническое задание 326603

    Форма13.Описание 326603

    Форма3.Коммерческое предложение 326603

    Документация 326603

    Итоговый_протокол_326603.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Почтовый адрес

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Контактный телефон

    +7 8172 57-01-51

    Факс

    +7 8172 72-55-59

    Адрес электронной почты

    ucp@vologdarg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенов Игорь Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Вологда

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров и канцелярских принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 15:0013.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938581Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и канцелярских принадлежностейВологда

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров и канцелярских принадлежностей

    Начальная цена

    216 059,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Классификатор ОКПД2

    17.23

    Принадлежности канцелярские бумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599618/name/5e6b4071b3bbb4.01158657

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скобы для степлера 24/6"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Блок самоклеящийся 76х76"

    Кол-во: 64

    "Позиция 3"

    "Блок самоклеящийся 38х51"

    Кол-во: 54

    "Позиция 4"

    "Зажим для бумаг 41"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Книга учета линия"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Ручка шариковая настольная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Закладки клейкие"

    Кол-во: 70

    "Позиция 8"

    "Визитница"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Карандаш чернографитный"

    Кол-во: 160

    "Позиция 10"

    "Кнопки силовые"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Лезвия для канцелярских ножей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Клей-карандаш"

    Кол-во: 85

    "Позиция 13"

    "Конверт С5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Степлер № 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Сумка деловая для офиса"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Ножницы"

    Кол-во: 16

    "Позиция 17"

    "Набор маркеров для флипчартов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Текстмаркер желтый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Стержень гелевый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Папка-файл перфорированная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Папка-уголок жесткая"

    Кол-во: 400

    "Позиция 22"

    "Рулон для терминалов"

    Кол-во: 76

    "Позиция 23"

    "Папка картонная с завязками"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Ручка шариковая "

    Кол-во: 275

    "Позиция 25"

    "Скобы для степлера 10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 26"

    "Стержень шариковый"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "Скрепки 28 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 28"

    "Точилка с контейнером"

    Кол-во: 25

    "Позиция 29"

    "Текстмаркер голубой"

    Кол-во: 21

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