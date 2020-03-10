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    Главная / Торги / поставка комплектующих и расходных материалов для систем вентиляции и кондиционирования для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    поставка комплектующих и расходных материалов для систем вентиляции и кондиционирования для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937324Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих и расходных материалов для систем вентиляции и кодиционирования для нужд ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008937324

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка комплектующих и расходных материалов для систем вентиляции и кондиционирования для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 15:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Извещение

    Обоснование цены

    12.03.2020_Итоговый_протокол_ЗК_-_Пост._комплект._вент.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Юридический адрес

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    Почтовый адрес

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Контактный телефон

    +7 495 958-29-11 доб. 1378

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@rea.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дёрова Анна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих и расходных материалов для систем вентиляции и кодиционирования для нужд ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 23:5912.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937324Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих и расходных материалов для систем вентиляции и кодиционирования для нужд ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих и расходных материалов для систем вентиляции и кодиционирования для нужд ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"

    Начальная цена

    727 495,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Адрес местонахождения

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.269

    Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25.13

    Производство промышленного холодильного и морозильного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598931/name/5e6a40f51b9553.24449936

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный панельный 428-287-25-G4/С0.Москва"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 2"

    "Шибер прямоугольного сечения 500x250х160.Москва"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Фильтр воздушный карманный 490-287-600-5-G4/К0.Москва"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 4"

    "Фильтр воздушный кассетный 920-917-50-G4/С1/У0.Москва"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 5"

    "Фильтр воздушный кассетный 287-490-100-G4/С1/У0.Москва"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 6"

    "Шибер прямоугольного сечения 250x250х160.Москва"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 7"

    "Фильтр воздушный панельный 490-592-25-G4/К0/С0.Москва"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный панельный 428-428-25-G4/С0.Москва"

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 9"

    "Фильтр воздушный карманный 428-287-300-4-G4.Москва"

    Кол-во: 24.00000

    "Позиция 10"

    "Фильтр воздушный карманный 428-428-300-4-G4.Москва"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 11"

    "Фильтр воздушный панельный 487-487-25-G4/К0/С0.Москва"

    Кол-во: 11.00000

    "Позиция 12"

    "Фильтр воздушный карманный 490-490-300-5-G4.Москва"

    Кол-во: 46.00000

    "Позиция 13"

    "Фильтр воздушный карманный 592-287-300-6-G4.Москва"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 14"

    "Фильтр воздушный карманный 592-592-250-6-G4.Москва"

    Кол-во: 25.00000

    "Позиция 15"

    "Фильтр воздушный карманный 592-592-300-6-G4.Москва"

    Кол-во: 42.00000

    "Позиция 16"

    "Фильтр воздушный кассетный 592-592-48-G4/С1/У0.Москва"

    Кол-во: 38.00000

    "Позиция 17"

    "Фильтр воздушный панельный 490-490-25-G4/С0.Москва"

    Кол-во: 16.00000

    "Позиция 18"

    "Фильтр воздушный панельный 592-592-25-G4/С0.Москва"

    Кол-во: 17.00000

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