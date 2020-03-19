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    Главная / Торги / поставка септика 5м3 (п.137)

    поставка септика 5м3 (п.137)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936846Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Септиков 5м3НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32008936846

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    137

    Наименование закупки

    поставка септика 5м3 (п.137)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 14:39

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-17-04

    Адрес электронной почты

    Stolbova.MV@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столбова Марина Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Септиков 5м3

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 14:00 GMT +319.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936846Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Септиков 5м3Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка Септиков 5м3

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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