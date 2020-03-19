www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050819
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый отбор организации, способной выполнить работы по Капитальному ремонту объекта: «Трубопровод нефтесборный к.250 - т.вр.к.250», L=2 533м, Ø273х8 мм, инв. № 14622344 Еты-Пуровского месторождения для нужд АО «Газпромнефть-ННГ» на 2020 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.02.2020 13:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Почтовый адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Контактный телефон
+7 3496 37-73-17
Адрес электронной почты
Gulyaeva.YaB@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стерлядева Е.А.
Место рассмотрения заявок
ЯНАО, г.Ноябрьск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт "ТРУБОПРОВОД НЕФТЕСБОРНЫЙ К.250 - Т.ВР.К.250", нв.№14622344, Еты-Пуровское м/р
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 12:00 GMT +319.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050819Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт "ТРУБОПРОВОД НЕФТЕСБОРНЫЙ К.250 - Т.ВР.К.250", нв.№14622344, Еты-Пуровское м/рЯНАО, г.Ноябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Капитальный ремонт "ТРУБОПРОВОД НЕФТЕСБОРНЫЙ К.250 - Т.ВР.К.250", нв.№14622344, Еты-Пуровское м/р
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.