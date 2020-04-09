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    Главная / Торги / Сверла для печатных плат

    Сверла для печатных плат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2020 04:3009.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935813Дата и время окончания срока приема заявок Сверла для печатных платЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008935813

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сверла для печатных плат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 13:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_206зп

    Закупочная документация_206зп

    Форма 2 к закупочной документации_206зп

    Проект договора_206зп

    Протокол_№3.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ашихмин Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сверла для печатных плат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2020 04:30 GMT +309.04.2020 04:3009.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935813Дата и время окончания срока приема заявок Сверла для печатных платЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2020 04:3009.04.2020 04:3009.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935813Дата и время вскрытия заявок Сверла для печатных платЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    14.04.2020 07:3014.04.2020 07:3014.04.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935813Подведение итогов не позднее Сверла для печатных платЖелезногорск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    14.04.202014.04.2020 07:3014.04.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935813Подведение итогов не позднее Сверла для печатных платЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сверла для печатных плат

    Начальная цена

    1 528 592,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    В соответствии с закупочной документацией

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациеймРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.113

    Сверла для станков с ЧПУ и автоматических линий

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/626104/name/5e96e21475a558.05169751

    15.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 7310.00000

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    31.01.2022 06:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
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    Регион:
    Свердловская область
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