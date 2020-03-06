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Номер извещения
32008935802
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка пиломатериала: доски необрезной толщиной 25-50 мм; брус хвоя в ассортименте
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.02.2020 13:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 5659
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
210-vpl@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Валерий Павлович
Место рассмотрения предложений
Златоуст, Парковый проезд 1
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Поставка пиломатериала: доски необрезной толщиной 25-50 мм; брус хвоя в ассортименте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 20:00 GMT +306.03.2020 20:0006.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935802Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериала: доски необрезной толщиной 25-50 мм; брус хвоя в ассортиментеЗлатоуст, Парковый проезд 1
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 06:0010.03.2020 06:0010.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935802Дата и время вскрытия заявок Поставка пиломатериала: доски необрезной толщиной 25-50 мм; брус хвоя в ассортиментеЗлатоуст, Парковый проезд 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пиломатериала: доски необрезной толщиной 25-50 мм; брус хвоя в ассортименте
Начальная цена
3 710 801,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Златоуст Парковый проезд 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
16.23.1
16.23.1
Документация лота
Кол-во: 250.00000
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