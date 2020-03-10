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    Главная / Торги / Абразивный инструмент

    Абразивный инструмент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936230Дата и время окончания срока приема заявок Абразивный инструментЗАТО СолнечныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008936230

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Абразивный инструмент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 13:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    цена

    уведомление

    документация изм1

    извещение изм1

    Протокол_69-20итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 48235 4-49-36

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@zavod-zvezda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евдокимов Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    ЗАТО Солнечный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Абразивный инструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936230Подведение итогов не позднее Абразивный инструментЗАТО Солнечный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Абразивный инструмент

    Начальная цена

    597 234,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями проекта договора (8 раздел документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями проекта договора (8 раздел документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями проекта договора (8 раздел документации)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    23.91.11.140

    Круги шлифовальные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.91

    Производство абразивных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599635/name/5e6b41a0c16da2.94989411

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    27.05.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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