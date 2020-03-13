Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.

    Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 09:5913.03.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936052Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.ОренбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008936052

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    013-ЗП/28.08.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 13:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пртокол_подвдедения_итогов.pdf

    Техническое задание

    Извещение о запросе предложений

    Проект договора

    Документация о запросе предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Оренбург
    Все закупки и тендеры ГЭС Оренбург

    Юридический адрес

    460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2

    Почтовый адрес

    460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2

    Контактный телефон

    +7 3532 99-14-33

    Факс

    +7 3532 99-14-33

    Адрес электронной почты

    i.arhipova@ges-orenburg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шендриков Владимир Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 09:59 GMT +313.03.2020 09:5913.03.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936052Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.Оренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008936052Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.Оренбург

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936052Подведение итогов не позднее Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.Оренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936052Подведение итогов не позднее Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.Оренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Оренбург»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС Оренбург
    Все закупки и тендеры ГЭС Оренбург

    Адрес местонахождения

    460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2

    Классификатор ОКПД2

    65.12

    Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.3

    Страхование гражданской ответственности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604640/name/5e71a10dcbd5c4.56292475

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование гражданской ответственности"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
    Конкурентный отбор № 32211072889
    Оказание услуг страхования деятельности ВДГО/ВКГО
    Оказание услуг страхования деятельности ВДГО/ВКГО
    592255
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    168 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Марий Эл республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить