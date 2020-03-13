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Номер извещения
32008936052
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2
Почтовый адрес
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2
Контактный телефон
+7 3532 99-14-33
Факс
+7 3532 99-14-33
Адрес электронной почты
i.arhipova@ges-orenburg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шендриков Владимир Андреевич
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 09:59 GMT +313.03.2020 09:5913.03.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936052Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008936052Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.Оренбург
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936052Подведение итогов не позднее Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО "ГЭС Оренбург" г. Оренбург.
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Оренбург
Все закупки и тендеры ГЭС Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2
65.12
65.12.3
Документация лота
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