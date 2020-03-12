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    Главная / Торги / Поставка заготовок из бронзы

    Поставка заготовок из бронзы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 18:0012.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935745Дата и время окончания срока приема заявок Поставка заготовок из бронзыЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008935745

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    447

    Наименование закупки

    Поставка заготовок из бронзы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация с изм.

    447.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Евгения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка заготовок из бронзы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 18:00 GMT +312.03.2020 18:0012.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935745Дата и время окончания срока приема заявок Поставка заготовок из бронзыЗлатоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 06:0013.03.2020 06:0013.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935745Дата и время вскрытия заявок Поставка заготовок из бронзыЗлатоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935745Подведение итогов не позднее Поставка заготовок из бронзыЗлатоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка заготовок из бронзы

    Начальная цена

    156 208,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская обл., гЗлатоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    24.54.1

    Услуги по литью прочих цветных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    24.54

    Литье прочих цветных металлов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601126/name/5e6ef952db22f4.49419938

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка заготовок из бронзы"

    Кол-во:

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