Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Листовой прокат cт.3сп5 согласно сводной заявке № 2020-С01-Л

    Листовой прокат cт.3сп5 согласно сводной заявке № 2020-С01-Л

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062076Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Листового проката cт.3сп5 согласно сводной заявке № 2020-С01-ЛВолгоградПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП062076

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2020-С01-Л

    Наименование закупки

    Листовой прокат cт.3сп5 согласно сводной заявке № 2020-С01-Л

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 17:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация на проведение Конкурентной закупки_ОАО ВНМ_№ 2020-С01-Л_28.02.2020

    ТЗ_Закупка листового проката_согл. Сводной заявке № 2020-С01-Л

    Договор ТИПОВОЙ Формы ВНМ_Закупка МТР

    Шаблоны форм Документов необходимых при проведении Конкурентной закупки_ОАО ВНМ_25.02.2020_2020-С01-Л

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Волгограднефтемаш
    Все закупки и тендеры ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ

    Юридический адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Электролесовская, 45

    Почтовый адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Электролесовская, 45

    Контактный телефон

    +7 8442 40-70-61

    Факс

    +7 8442 41-35-55

    Адрес электронной почты

    sagrigoruk@vnm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григорук Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Листового проката cт.3сп5 согласно сводной заявке № 2020-С01-Л

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 12:00 GMT +320.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062076Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Листового проката cт.3сп5 согласно сводной заявке № 2020-С01-ЛВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 13:0031.03.2020 13:0031.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062076Подведение итогов не позднее Поставка Листового проката cт.3сп5 согласно сводной заявке № 2020-С01-ЛВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 13:0031.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062076Подведение итогов не позднее Поставка Листового проката cт.3сп5 согласно сводной заявке № 2020-С01-ЛВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Листового проката cт.3сп5 согласно сводной заявке № 2020-С01-Л

    Начальная цена

    1 177 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    28 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Территория завода ОАО «Волгограднефтемаш», адрес: 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Не позднее 30 календарных дней по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ
    Все закупки и тендеры ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ

    Адрес местонахождения

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Электролесовская, 45

    Классификатор ОКПД2

    24.10.35.000

    Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    24.10.32.000

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной менее 600 мм

    24.10.31.000

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист 2х1250х2500 cт.3сп5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Лист 3х1250х2500 ст.3сп5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Лист 6х1500х6000 ст.3сп5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Лист 8х1500х6000 ст.3сп5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Лист 10х1500х6000 ст.3сп5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Лист 16х1500х6000 ст.3сп5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Лист 20х1500х6000 ст.3сп5"

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074956
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593816
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    218 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Попозиционная № ГП237225
    Бумага рулонная для инженерной машины
    Бумага рулонная для инженерной машины
    593814
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить