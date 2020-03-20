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Номер извещения
ГП062076
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Листовой прокат cт.3сп5 согласно сводной заявке № 2020-С01-Л
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 17:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Электролесовская, 45
Почтовый адрес
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Электролесовская, 45
Контактный телефон
+7 8442 40-70-61
Факс
+7 8442 41-35-55
Адрес электронной почты
sagrigoruk@vnm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорук Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Листового проката cт.3сп5 согласно сводной заявке № 2020-С01-Л
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 12:00 GMT +320.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062076Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Листового проката cт.3сп5 согласно сводной заявке № 2020-С01-ЛВолгоград
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 13:0031.03.2020 13:0031.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062076Подведение итогов не позднее Поставка Листового проката cт.3сп5 согласно сводной заявке № 2020-С01-ЛВолгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Листового проката cт.3сп5 согласно сводной заявке № 2020-С01-Л
Начальная цена
1 177 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
28 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Территория завода ОАО «Волгограднефтемаш», адрес: 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ
Все закупки и тендеры ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ
Адрес местонахождения
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Электролесовская, 45
24.10.35.000
24.10.32.000
24.10.31.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
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