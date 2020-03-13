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    Главная / Торги / Закупка ТМЦ для Ямал СПГ

    Закупка ТМЦ для Ямал СПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 00:0013.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050807Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ согласно заявке МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050807

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ТМЦ для Ямал СПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор типовой и приложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    t.kovalenko@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коваленко Татьяна Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ТМЦ согласно заявке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 00:00 GMT +313.03.2020 00:0013.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050807Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ согласно заявке Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 12:0013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050807Дата и время вскрытия заявок Поставка ТМЦ согласно заявке Москва

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 23:5913.03.2020 23:5913.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050807Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ согласно заявке Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 23:5913.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050807Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ согласно заявке Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ согласно заявке

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка DDP Архангельск, станция СоломбалкаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритетно: оплата в течение 30 календарных дней. Подготовка грузов к морской упаковке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предохранитель Fuse Type: 5*20, 2А, 250 V"

    Кол-во: 10

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