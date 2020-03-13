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Номер извещения
32008936046
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поверка средств измерения ООО "ГЭС Оренбург" ОП (Курганская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2
Почтовый адрес
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2
Контактный телефон
+7 3532 99-14-33
Факс
+7 3532 99-14-33
Адрес электронной почты
i.arhipova@ges-orenburg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шендриков Владимир Андреевич
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поверка средств измерения ООО "ГЭС Оренбург" ОП (Курганская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 09:59 GMT +313.03.2020 09:5913.03.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936046Дата и время окончания срока приема заявок Поверка средств измерения ООО "ГЭС Оренбург" ОП (Курганская область) Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008936046Дата и время вскрытия заявок Поверка средств измерения ООО "ГЭС Оренбург" ОП (Курганская область) Оренбург
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936046Подведение итогов не позднее Поверка средств измерения ООО "ГЭС Оренбург" ОП (Курганская область) Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поверка средств измерения ООО "ГЭС Оренбург" ОП (Курганская область)
Начальная цена
430 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Оренбург
Все закупки и тендеры ГЭС Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2
71.20.1
71.2
Документация лота
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