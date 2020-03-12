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    Главная / Торги / СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТА (12/ГИГ/09/28.02.20/ОЗП)

    СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТА (12/ГИГ/09/28.02.20/ОЗП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:5912.03.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935614Дата и время окончания срока приема заявок Страхование транспортаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008935614

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТА (12/ГИГ/09/28.02.20/ОЗП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 13:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__публ.pdf

    Извещение

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А

    Почтовый адрес

    190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 333-47-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Dyachuk_AV@gazprom-investgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дячук А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Страхование транспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 08:59 GMT +312.03.2020 08:5912.03.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935614Дата и время окончания срока приема заявок Страхование транспортаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 09:0012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935614Дата и время вскрытия заявок Страхование транспортаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 11:3017.03.2020 11:3017.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935614Подведение итогов не позднее Страхование транспортаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 11:3017.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935614Подведение итогов не позднее Страхование транспортаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Страхование транспорта

    Начальная цена

    3 900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А

    190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    65.12

    Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604567/name/5e70e674b61dc0.99525679

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

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