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Номер извещения
ГП003042
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по автоперевозке грузов с г. Усть-Кут до «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 09:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4395
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
a.dyachkov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дьячков Анатолий Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Автоперевозка грузов с г. Усть-Кут до «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 09:30 GMT +305.03.2020 09:3005.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003042Дата и время окончания срока приема заявок Автоперевозка грузов с г. Усть-Кут до «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)Москва
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 16:0019.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003042Подведение итогов не позднее Автоперевозка грузов с г. Усть-Кут до «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автоперевозка грузов с г. Усть-Кут до «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 тыс. тонн МТР с 01.03.2020 по 31.12.2020
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут / г. Братск / Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
49.4
49.4
Документация лота
Кол-во: 1
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