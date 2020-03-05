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    Главная / Торги / Оказание услуг по автоперевозке грузов с г. Усть-Кут до «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)

    Оказание услуг по автоперевозке грузов с г. Усть-Кут до «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 09:3005.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003042Дата и время окончания срока приема заявок Автоперевозка грузов с г. Усть-Кут до «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003042

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по автоперевозке грузов с г. Усть-Кут до «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 09:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП003042.pdf

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4395

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.dyachkov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дьячков Анатолий Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автоперевозка грузов с г. Усть-Кут до «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 09:30 GMT +305.03.2020 09:3005.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003042Дата и время окончания срока приема заявок Автоперевозка грузов с г. Усть-Кут до «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 16:0019.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003042Подведение итогов не позднее Автоперевозка грузов с г. Усть-Кут до «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003042Подведение итогов не позднее Автоперевозка грузов с г. Усть-Кут до «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автоперевозка грузов с г. Усть-Кут до «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 тыс. тонн МТР с 01.03.2020 по 31.12.2020

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут / г. Братск / Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту оказания услуг в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611325/name/5e79ea739ea970.51244427

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автоперевозка опасных грузов (баллоны с техническими газами, горюче смазочные материалы в таре) с «Ковыктинского ГКМ» (база «Нючакан», карьер 28/1, ориентировочные координаты 55.345078, 106.193027) до г. Братск, руб./тн./км. без НДС"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    03.06.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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